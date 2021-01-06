الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:30 م
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما وجهت العديد من النصائح للمواطنين مفاداه "يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، واتباع تعاليم المرور، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار".
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم الخميس 7 يناير 2021 :
يوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم الجمعة 8 يناير 2021 : 
تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 9 يناير 2021 :
وأكدت الأرصاد أم البلاد تتعرض لشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأحد 10 يناير 2021 :
وتسقط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم الإثنين 11 يناير 2021 :
وننعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :
وهناك شبورة مائية كثيفة صباحا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

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