تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري العام

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلات على مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري العام من أجل إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة كأس العالم لليد التي ستقام في مصر بالفترة من 13 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.





وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي لتقام في يوم 12 يناير الجاري بعدما كان مقررا لها يوم 16 من الشهر ذاته.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.





يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.



