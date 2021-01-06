صلاح عبد الله يكشف ل"الفجر الفني" عن سبب مشاركته فى "جمال الحريم"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
استطاع مسلسل "جمال الحريم"، أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضه، لما فيه من إثارة وتشويق وعامل من الرعب والغموض.


وكشف الفنان صلاح عبد الله ل"الفجر الفني" عن سبب حماسه للمشاركة فى "جمال الحريم"، حيث قال دور حاكم المدينة التى أجسده فى العمل لم أجسده من قبل وهو دور جديد ومختلف علي، كما أن التجربة ممتعة وفيها إثارة وتشويق وهذا ماحمسني للمشاركة فى هذا العمل.



يذكر أن "جمال حريم" يشارك فى بطولته الفنانة نور اللبنانية، خالد سليم، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ورنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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