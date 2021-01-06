"إنت وأنا" لناصيف زيتون تقترب من المليون الأول عبر"يوتيوب"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تقترب أغنية المطرب ناصيف زيتون، الجديدة والتي تحمل عنوان"إنت وأنا" من المليون الأول مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".


أغنية إنت وأنا من كلمات عادل رفول، ألحان وسام بستاني، وتوزيع عمر صباغ.


وتقول كلماتها: "إنت وأنا لازم نتفاهم على هالمشوار إنت وأنا لازم نتعلم من كل شي صار عدروب الهوى سوى رح نمشي ولو هب الهوا بخبيكي برمشي فوق كل إعتبار.

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