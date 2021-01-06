عشرات الجرحى جراء انفجار في كوسوفو

أعلنت الشرطة في كوسوفو، اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 40 شخصًا بجروح جراء انفجار بمطعم "ستيك هاوس" في بلدة فيريزاج.

وبحسب الشرطة المحلية، دمر الانفجار المدخل الأمامي للمطعم، وأسفر عن إصابة 42 شخصًا، بينهم أطفال.

ورجحت الشرطة المحلية، أن الانفجار نجم عن خلل في خزان غاز في المطعم، وفتحت تحقيقا في الحادث.

وقد أفاد رئيس بلدية فيريزاجفإن، بأن الانفجار كان عنيفا لدرجة أن المارة كانوا من بين المصابين أيضا، إلى جانب زبائن المطعم.