ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قام عدد من عضوات النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال الأسبوع الجاري، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة.

وهن كلٍ من: المستشارة الدكتورة: وفية علي العطيفي - أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، والمستشارة حنان طلعت أبوالعز- أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمستشارة: شريهان رجب محمد -أمام المحكمة التأديبية للتعليم، والمستشارة سهيلة محمد سعيد مراد- أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام،حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".


جاء ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة
ترسيخًا لدور المرأة القضائي.. 4 مستشارات بالنيابة الإدارية يمثلوها تأديبيًا بمجلس الدولة

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