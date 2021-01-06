تغطية المحافظات خلال أسبوعين.. كيفية تفعيل مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي؟



أطلقت وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" اليوم الأربعاء، تحت شعار 100" مليون صحة"، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.



أهداف المبادرة



تستهدف المبادرة، متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون للعزل المنزلي.



خدماتها



لعل أبرز خدمات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي، تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية.



تغطية كافة المحافظات



من المقرر تغطية جميع محافظات الجمهورية بمبادرة رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا" تحت شعار "100 مليون صحة".ويرصد "الفجر"، كيفية الاستفادة من مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد.إطلاق مبادرة متابعة العزل المنزلي