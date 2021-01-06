عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة





أعلنت جنة تسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم الاربعاء، أنها قررت تثبيت أسعار الوقود لمدة ثلاث شهور القادمة لتواصل بذلك اسعار البنزيزن امحلية الاستقرار للاجتماع الثالث على التوالي.









المحافظة على استقرار الأسعار في ظل كورونا:





وقالت اللجنة في في بيانا لها، إنها أبقت على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول خلال يناير وحتي مارس 2021؛ وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا .





أسعار البنزين الجديدة

وبهذا سوف تستقر اسعار البنزين في السوق المحلي عند نفس متويتها السابقة خلال إجتماع أكتوبر الماضي، البالغة 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 ، و 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 ، و 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 ، و 6.75 جنيه للتر للسولار.





لماذا تم التثبيت:

وجاء تثبيت اسعار الوقود في الوقت التى شهد العوامل المرتبطة بتسعيرة استقرار، حيث لم تشهد اسعار برميل النفط تغيرات سعرية، كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه.