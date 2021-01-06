عاجل.. لجنة تسعير البنزين تعلن الأسعار الجديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:12 م
الأسعار الجديدة للبنزين
الأسعار الجديدة للبنزين
الفجر الاقتصادي

أعلنت جنة تسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم الاربعاء، أنها قررت تثبيت أسعار الوقود لمدة ثلاث شهور القادمة لتواصل بذلك اسعار البنزيزن امحلية الاستقرار للاجتماع الثالث على التوالي.


المحافظة على استقرار الأسعار في ظل كورونا:

وقالت اللجنة في في بيانا لها، إنها أبقت على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول خلال يناير  وحتي مارس 2021؛  وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا .

أسعار البنزين الجديدة 
وبهذا سوف تستقر اسعار البنزين في السوق المحلي عند نفس متويتها السابقة خلال إجتماع أكتوبر الماضي،  البالغة 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 ، و 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 ، و8.5 جنيه للتر لبنزين 95 ، و 6.75 جنيه للتر للسولار.

لماذا تم التثبيت:
وجاء تثبيت اسعار الوقود في الوقت التى شهد العوامل المرتبطة بتسعيرة استقرار، حيث لم تشهد اسعار برميل النفط تغيرات سعرية، كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة تسعير المواد البتروالية عاجل اسعار البنزين في يناير اسعار البنزين

أخبار تهمك

أوباما يوضح تصريحاته المثيرة بشأن انتقاله إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعديل موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري العام

منذ 42 دقيقة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعتين

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعلن تخفيض أسعار البنزين

أول تعليق للبرلمان على خفض أسعار المواد البترولية

الغرف التجارية تطالب التجار بتقليل هوامش ربحهم بعد خفض أسعار البنزين

عاجل.. لجنة التسعير التلقائى تعلن أسعار البنزين والسولار حتى سبتمبر المقبل

أسعار البنزين في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

بعد تثبيت الأسعار.. "البترول" تزف خبرا سارا للمواطنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

12:54 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى