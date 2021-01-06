وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل السفير الكوري بالقاهرة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:06 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفجر الاقتصادي
استقليت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هونج جين ووك، سفيركوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور السفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة.
 
وفى بداية اللقاء تقدم السفير الكوري بالتهنئة للدكتورة هاله السعيد على اختيارها أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومي العربية.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تم استعراض عناصر رؤية مصر 2030 وأهم جهود الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا ونجاح مصر في تحقيق نمو اقتصادى إيجابى في ظل الأزمة. 
 
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عمل  صندوق مصر السيادى وأكدت على سعى الصندوق لبناء شراكات مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، ودعت المستثمرين الكوريين للتعاون مع الصندوق في مجالات عدة وأهمها توطين الصناعات التكنولوجية.
 
وأكدت الدكتورة هالة السعيد تقدير مصر للتجربة الاقتصادية الكورية وتطلعها لتعميق التعاون في المجال الاقتصادى وتبادل الخبرات في كل المجالات. 
 
من جانبة أكد السفير الكورى على تقدير كوريا لما حققته مصر من نجاح واضح في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيقها نموًا إيجابيًا خلال العام الماضى، وكذلك حرص بلاده على التعاون مع مصر في كل المجالات؛ وخصوصًا أن هناك تفاهم كبير وتواصل مستمر بين القيادة السياسية في البلدين، فضلًا عن قصص النجاح الواضحة للشركات الكورية في مصر، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في زيادة قصص النجاح تلك وزيادة الاستثمارات في مصر بما يتناسب مع البلدين.

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وزارة التخطيط و السفير الكوري الجنوبي السفير الكوري

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