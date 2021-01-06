ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع ستراسبورج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
يرغب فريق أي سي ميلان الإيطالي، في تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الإستمرار في صدارة الدوري الإيطالي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، ان ميلان اقترب من الحصول على خدمات المدافع محمد سيماكان، لاعب ستراسبورج الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح الموقع: أن الروسونيري توصل إلى اتفاق مع الفرنسي محمد سيماكان، على عقد مدته خمس مواسم، بعدما اقترب من حسم الأمور مع ناديه، حيث لا يمتلك أي عروض سوي عرض ميلان.

وتقدم ميلان خلال الأسبوع الجاري بعرض لستراسبورغ، بقيمة 15 مليون يورو من أجل سيماكان، بجانب 2 مليون يورو متغييرات.

أخبار تهمك

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

منذ 17 دقيقة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

12:33 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

12:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى