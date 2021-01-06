ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع ستراسبورج

يرغب فريق أي سي ميلان الإيطالي، في تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الإستمرار في صدارة الدوري الإيطالي.





وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، ان ميلان اقترب من الحصول على خدمات المدافع محمد سيماكان، لاعب ستراسبورج الفرنسي في الميركاتو الشتوي الجاري.





وأوضح الموقع: أن الروسونيري توصل إلى اتفاق مع الفرنسي محمد سيماكان، على عقد مدته خمس مواسم، بعدما اقترب من حسم الأمور مع ناديه، حيث لا يمتلك أي عروض سوي عرض ميلان.





وتقدم ميلان خلال الأسبوع الجاري بعرض لستراسبورغ، بقيمة 15 مليون يورو من أجل سيماكان، بجانب 2 مليون يورو متغييرات.