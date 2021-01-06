نقيب الأطباء البيطريين: إضافة عام امتياز لكليات الطب البيطرى يؤهل الخريجين لسوق العمل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
قال الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، إن زياردة عدد سنوات الدراسة فى كليات الطب البيطرى إلى 6 سنوات، جاء نتيجة لإضافة عام للامتياز، بهدف إتاحة فرصة أفضل للخريجين لتلقى تدريبات عملية بشكل أوسع وأشمل مما يتم خلال سنوات الدراسة، مؤكدا أن ذلك يحسن من مستوى الخريجين ويساهم فى استيعاب سوق العمل لهم بشكل أفضل، ويتيح للطبيب البيطرى التعرف على كل تخصصات الطب البيطرى، وبالتالى يختار أنسب التخصصات بالنسبة له للعمل به بعد التخرج.

وأوضح سليم، أنه طالب خلال مشاركته باجتماعات لجنة قطاع كليات الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، بأن تكون فترة الامتياز عام كامل، على أن يتلقى الطبيب تدريبات فى تخصصات مختلفة شهريا من تخصصات الطب البيطرى، مثل:" سلامة الغذاء، الجراحة، التوليد، الباطنة، الحياة البرية، large animals، الأسماك، الدواجن، والحيوانات الأليفة، وغيرهم"، بحيث يحصل الطالب على قدر أكبر من التدريبات، مشيرا إلى أنه يقترح أن يتم تخصيص أخر شهرين فى نهاية عام الامتياز ليختار الطبيب البيطرى التخصص الأنسب له، لتلقى تدريبات مكثفة فيه لرفع كفائته.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن مقترح استحداث عام امتياز حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالى، وذلك بعد إقراره من لجنة القطاع، إلا أنه فى انتظار العرض على مجلس النواب، حيث يتطلب تطبيقه فى الكليات إلى تعديلات تشريعية، لافتا إلى أنه سيعد تصورا متكاملا خاص بسنة الامتياز وأماكن التدريب المقترحة لتقديمه باسم النقابة العامة، من خلال لجنة قطاع كليات الطب البيطري.

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