موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد، فرصة المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

ويدرس موسيماني، مشاركة بواليا بصفة أساسية خلال المباراة المقبلة، على حساب مروان محسن مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي، أعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لمدة 4 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، عن قيد بواليا ضمن قائمة الفريق بدلًا من الأنجولي جيرالدو دا كوستا، وسيكون جاهز للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

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