صندوق تحيا مصر: توفير لقاح كورونا لغير القادرين مجانًا (فيديو)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:58 م
رقية جمال
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقوم حاليًا بتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة في توفير وتحمل تكلفة لقاح كورونا للأسر الأولى بالرعاية الغير قادرة على الحصول عليه، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد.

وأضاف "مختار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن لقاح كورونا ليس إجباري، وسيتم توفير اللقاح لمن يرغب في الحصول عليه فقط وليس لجميع الموجودين بقاعدة بيانات وزارة التضامن والصندوق، موضحًا أنخ خلال عام 2020 اشتغل الصندوق على مليون و600 أسرة بمتوسط 5 مليون شخص.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يقوم بدور توعوي في المحافظات والمناطق النائية لتوضيح أهمية تناول لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توزيع اللقاح لن يكون مجاني وإنما تحمل التكلفة يكون للغير قادر فقط، مشددًا على أن الصندوق يتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المتطلبات الطبية وغير الطبية لمستشفيات العزل، كما أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير متطلبات المرضى غير القادرين.

أخبار تهمك

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ 43 دقيقة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 43 دقيقة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

12:33 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى