بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
عقدت اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك جلسة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمناقشة العروض المقدمة لرحيله عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على ان الجلسة مع أحمد سيد زيزو جاءت لمناقشة العرض الإماراتي المقدم للاعب

وأضاف: الجلسة شهدت تمسك النادي باللاعب ورفض فكرة رحيله بسبب اعتباره واحد من القوام الرئيسي للفريق 

وتابع : طالبنا اللاعب بغلق ملف العروض والتركيز مع الفريق مع وعده بتقديره ماديا خلال تجديد عقده مع الفريق.


في سياق متصل فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بترو سبورت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

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