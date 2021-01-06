مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في سوريا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:42 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 4 مدنيين بانفجار بالقرب من مدينة رأس العين السورية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، مقتل 10 أشخاص من الفصائل الموالية لأنقرة وقوات قسد، خلال اشتباكات قرب بلدة عين عيسى شمالي البلاد.

 

أرسلت السلطات الروسية، في وقت متأخر أمس الأحد، المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة في شمال سوريا.

 

  وقد شهدت المنطقة، اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية قرب طريق استراتيجي تنفذ فيه قوات روسية وتركية دوريات أمنية.

 

وجاء ذلك قبل محادثات تعقد في جنوب روسيا غداً الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوريا انفجار المرصد السوري

أخبار تهمك

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ثلث ساعة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تركيا تتعنت.. وروسيا تحذر من استهداف عسكرييها بإدلب

قوات سوريا الديمقراطية تستعيد السيطرة على مدينة رأس العين بريف الحسكة

اشتباكات عنيفة بين قسد وموالين لتركيا بسوريا

اشتباكات بين عناصر النظام السوري وموالين للأتراك بمنطقة أبو رأسين

مقتل 9 موالين لتركيا و6 من قسد باشتباكات في سوريا

تركيا تقصف ريف الحسكة الشمالي في سوريا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

12:33 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى