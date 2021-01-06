ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على راغبي الحصول على شهادات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" للتدريب على الخدمات التمريضية - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال (التمريض - الإسعافات الأولية) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية)، وكذا (جهاز كمبيوتر) بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على البرامج المستخدمة فى عمليات التزوير.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإصطناع الشهادات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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