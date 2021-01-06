باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تسليم لجنة الكرة تقريرا عن الفريق وأبرز الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 
وأبلغ باتشيكو لجنة الكرة بالزمالك ، برغبته في استبعاد مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق على سبيل الإعارة لعدم حاجة الفريق إلى خدمات في الوقت الحالي.

وتمسك باتشيكو باستمرار حميد أحداد وأن اللاعب يلتزم بالتعليمات وموعد التدريبات، كما أنه طلب عقد جلسة مع كريم بامبو لمنحه حرية الاختيار سواء بالبقاء او الرحيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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