السبت المقبل.. محاكمة مديرة إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولا

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حددت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، جلسة السبت المقبل 9 يناير الجاري، لبدء محاكمة مديرة إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولًا من مساعديها، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية في القضية رقم 105 لسنة 63 قضائية.



شمل تقرير الاتهام كلًا من أميمة فتحي الشاذلي، معلم خبير وأحلام رشدي حامد، معلم خبير وعزة اسماعيل حفني، موجهة ونفين عبدالملك عطا الله، وكيل ادارة مصر الجديدة التعليمية ونهاد إبراهيم طلخان، مديرة مدرسة السيدة حنيفة التعليمية وسعدية شعبان عبدالعال، مديرة شئون العاملين وماجدة ياسين السيد، مديرة الموارد البشرية بذات الإدارة.



كما ضمت قائمة المتهمين هيام محمد السيد، مدير إدارة الخدمات التربوية وهدى فوزي فرج، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية وآمال كامل عبدالتواب، مسئول الإحصاء وخالد فاروق محمود، مسئول ملفات وهدى هلال عبدالمحسن، رئيس قسم الملفات.



أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11 يوليو 2019 وحتى الآن بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.



وكشفت التحقيقات أن المخالفتين الاولى والثانية إمتنعا عن تنفيذ قرار المحافط برفع تقرير كفاية الاداء الخاص بـ"إيمان فوزي" لدرجة 99 عن عام 2018 بالمخالفة للتعليمات، وقامت المخالفة الاولى منفردة بوضع كافة تقارير كفاية الاداء الخاص بالشاكية عن عام 2018 بدلًا من المخالفتين الثانية والخامسة بالمخالفة لقواعد وضع التقرير.



وتبين من أوراق القضية أن المخالفتين الثانية والخامسة سمحتا للمخالفة الاولى بوضع الدرجات الخاصة بهما في تقرير كفاية الاداء الخاصة بـ"ايمان محمد فوزي" عن عام 2018، وأمتنعت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة عن تنفيذ قرار المحافظ بتاريخ 29 يونية 2020 برفع تقرير كفاية الاداء الخاص بالشاكية إيمان فوزي الى درجة 99 عن عام 2019.



وأكدت التحقيقات أن المخالفات من السادسة وحتى التاسعة إمتنعوا عن تنفيذ قراري المحافظ برفع تقرير إيمان محمد فوزي عن عامي 2018، و2019، رغم إعلانهما على يد محضر، وتقاعست المخالفة العاشرة عن اثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الوظيفية الخاصة بـ"ايمان محمد فوزي" بتاريخ 11 يوليو 2019 رغم حصولها عليه عام 2014.



ولم يراعي المخالف الحادي عشر الدقة حال مراجعة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالشاكية بتاريخ 11 يوليو 2019 مما ادى الى إغفاله تدوين حصولها على برنامج التأهيل التربوي به، وأهملت المخالفة الثانية عشر في الاشراف على أعمال المخالف الحادي عشر مما ادى الى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.



وكانت المستشارة مها صبحي، مديرة النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة النيابة الادارية الكتاب رقم 12134 في 2 إكتوبر 2019 رفق شكوى ايمان محمد فوزي، اخصائي إجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لادارة مصر الجديدة التعليمية والتي تتضرر فيها من هدى محمد فوزي، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية وآخرين لإمتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمد من محافظ القاهرة دون مبرر.