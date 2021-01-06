عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس المخابرات العامة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض السيد رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات اخيرة علي الصعيد الخارجي.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.

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