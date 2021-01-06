الداخلية تضبط 80 طربة من مخدر الحشيش

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط (عدد 80 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "لهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية.

ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص"له معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسكندرية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كميات من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى) بحوزة (ثلاثة أشخاص) فى إستهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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