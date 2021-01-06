موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد موسيماني جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة في حضور الجهاز المعاون لمناقشة بعض الأمور الطبية المتعلقة بالفريق.

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