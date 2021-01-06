حسين زين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميسون أبو الحسن
تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما توجه بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدًا دور الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الآخر، واحترام الأديان، وتقديم محتوي إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة، وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضًا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم، وذلك في مواجهة كافة التحديات.

"هيكل" يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد الميلاد المجيد

وكان قد بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يطيب لى أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.

وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأقباط حسين زين الوطنية للإعلام الفجر البابا تواضروس

أخبار تهمك

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ أقل من ساعتين

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرد على حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبيه الراحلين

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد

مكرم محمد أحمد يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

قوة مصر في تكاتفها.. تعرف على ترتيبات قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية وأبرز مهنئين البابا والأقباط

عاجل.. علاوة من البريد لهؤلاء العاملين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ الفيوم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى