حسين زين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.





كما توجه بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدًا دور الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الآخر، واحترام الأديان، وتقديم محتوي إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة، وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضًا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم، وذلك في مواجهة كافة التحديات.





"هيكل" يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد الميلاد المجيد





وكان قد بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.





وجاء نص البرقية كالتالي:





يطيب لى أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.



