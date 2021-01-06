انتظام ربيعة وهاني في تدريبات الاهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.

كما عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.

واطمأن عبد الحفيظ على سلامة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرد على حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبيه الراحلين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

12:14 م

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى