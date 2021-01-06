انتظام ربيعة وهاني في تدريبات الاهلي

انتظم الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.





وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.



