الداخلية تواصل مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر
الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:30 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها (795 كيلو جرام "كبدة مُجمدة" فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ) بحوزة قائد السيارة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على ثلاجات المجمدات الكائنة بمحافظة الفيوم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على ثلاجات المجمدات الكائنة بمحافظة الفيوم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.