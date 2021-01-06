الداخلية تواصل مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها (795 كيلو جرام "كبدة مُجمدة" فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ) بحوزة قائد السيارة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على ثلاجات المجمدات الكائنة بمحافظة الفيوم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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