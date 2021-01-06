تعرف على موعد مواجهات الجولة السابعة لمجموعة بحرى بالقسم الثاني

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يقام في الجولة السابعة لدوري القسم الثاني 8 مباريات مرتقبة في مجموعة بحري (المجموعة الثالثة) .



ومن المقرر أن تقام جميع المباريات في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 8 يناير - حيث يلتقي كلاً من

الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الجمعة منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

1- أبو قير مع الحمام

على ملعب أبو قير

لقاء القمة. القاع

يستضيف فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل

يدخل فريق أبو قير اللقاء وهو في القمة برصيد 14 نقطة بعد تعادله مع فريق المالية بدون أهداف بينما الحمام متذيل المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق المنصورة

بدون أهداف.

2- الأوليمبى مع المنصورة

على ملعب نادي الأوليمبى

يلتقي فريق الأوليمبى بقيادة أحمد سارى مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد

يدخل فريق الأوليمبى اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد تعادله مع فريق البلدية بهدف لمثله بينما فريق المنصورة صاحب المركز

السابع برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق الحمام بهدف لمثله.

3- حرس الحدود مع بيلا

على استاد حرس الحدود

يلعب فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم مع فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدى

يدخل فريق حرس الحدود اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد فوزه على فريق سبورتنج بهدفين نظيفين بينما فريق بيلا في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه فريق الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف نظيفة.

4- كفر الشيخ مع بلدية المحلة

على استاد كفر الشيخ

يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق مع فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد

يدخل فريق كفر الشيخ اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف بينما فريق البلدية في المركز

الرابع برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق الأوليمبى بهدف لمثله.

5- دكرنس مع فاركو

على ملعب دكرنس

يلتقي فريق دكرنس بقيادة سعد فاروق مع فريق فاركو بقيادة

يدخل فريق دكرنس اللقاء وهو في المركز الخامس عشر 9 نقاط بعد فوزه على فريق الرجاء بهدف نظيف بينما فريق فاركو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف.

6- المالية مع سبورتنج

على ملعب المالية

يواجه فريق المالية بقيادة أيمن مجدى فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق

يدخل فريق المالية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق أبو قير بدون أهداف

بينما فريق سبورتنج في المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد هزيمته من فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين.

7- ألعاب دمنهور مع الرجاء

على استاد دمنهور

يلعب فريق ألعاب دمنهور بقيادة أحمد عاشور مع فريق الرجاء بقيادة

أبو العينين شحاتة

يدخل فريق دمنهور اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط

بعد تعادله مع فريق بنى عبيد بهدف لمثله بينما فريق الرجاء في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق دكرنس

8- الجزيرة المطروحى مع بنى عبيد

على مركز شباب مطروح

يواجه فريق الجزيرة المطروحى بقيادة أحمد فكرى الصغير فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق

يدخل فريق الجزيرة المطروحى اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد هزيمته فريق بيلا بثلاثة

نظيفة بينما فريق بنى عبيد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق دمنهور بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 14 نقطة

2- الأوليمبى 12 نقطة

3- حرس الحدود 11 نقطة

4- بلدية المحلة 10 نقاط

5- دكرنس 9 نقاط

6- سبورتنج 8 نقاط

7- المنصورة 8 نقاط

8-المالية7 نقاط

9-- كفر الشيخ 7 نقاط

10- الجزيرة 6 نقاط

11- دمنهور 6 نقاط

12- فاركو 5 نقاط

13- بنى عبيد 5 نقاط

14- بيلا 5 نقاط

15- الرجاء 3 نقاط

16- الحمام 3 نقاط