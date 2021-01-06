الحماية المدنية تنقذ أطفال داخل شقة سكنية بالأقصر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قامت قوات الحماية المدنية بالأقصر، فى إنقاذ أطفال داخل شقة سكنية.

تبلغ لشرطة النجدة بالأقصر من (إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة عربية") ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر، بأنها حال خروجها من مسكنها قامت بغلق الباب تاركة مفتاح المسكن وأطفالها الصغار بالداخل مع وجود أوانى طهى على موقد البوتاجاز.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالأقصر إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من الدلوف إلى الشقة من شرفتها بالطابق الثانى عن طريق سلم الإطفاء، وتم فتح باب الشقة وتأمين غلق مصدر غاز البوتاجاز دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية.. وقد لاقى سرعة إنتقال القوات والسيطرة على الموقف إستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

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