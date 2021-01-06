القبض على مقاول هارب من 264 حكما قضائيا بالإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مقاول هارب ومطلوب القبض عليه فى 264 حكما قضائيا متنوعا في قضايا بناء بدون ترخيص وتبديد.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية باختباء مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، هارب، مطلوب التنفيذ عليه فى 264 حكما قضائيا متنوعا فى قضايا "تبديد وأعمال بناء بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة، وكفالات بلغت 110 آلاف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه، بمنطقة المندرة قبلى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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