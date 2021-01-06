الأهلي يعلن جاهزية طاهر محمد طاهر لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «اللاعب انتظم اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، وسيكون جاهزا للمواجهة المقبلة في المسابقة المحلية».

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز أمس على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة وقطع تذكرة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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