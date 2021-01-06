القوى العاملة: تسليم شهادات إتمام التدريب لنحو 240 متدرباً في 17 دورة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتسليم شهادات إتمام التدريب لنحو 240 متدرباُ في 17 دورة تدريبية مع استمرار عقد 6 دورات أخري بسوهاج، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة القوى العاملة فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، واستكمالاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا ، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. 
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان ،  قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.
وقام الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، وإلهام السيد  مدير إدارة التدريب المهني بحضور شركاء العمل والعاملين بمراكز التدريب المهني، بتسليم 240 متدرباً شهادات إتمام التدريب وشهادات قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين في 17 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا ووحدة التدريب المتنقلة بقرية عرابة أبو الدهب
وقال مدير المديرية : إنه تم الانتهاء من 11 دورة تدريبية لـ 174 متدرباً تم عقدها بمراكز التدريب التابعة للمديرية نتيجة تنفيذ البروتوكولات التي وقعتها المديرية مع الجهات والمؤسسات والأكاديميات  التي تحملت تكلفتها وهي: ثلاث دورات علي مهنة المساحة والخرائط ، ودورتين علي صيانة الحاسب الآلي ومثلهم في الخياطة والتفصيل،  ودورة صيانة المحمول وأخرى في صيانة التبريد والتكييف، فضلا عن دوره في الطاقة الشمسية ، وأخرى في اللحام ( بترول وتفتيش هندسي ).
كما تم تنفيذ  دورتين علي مهنتي الخياطة والمشغولات بـ 30 متدرباً بطهطا، فضلا عن الانتهاء من أربع دورات تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة لـ 40 متدرباً ،  بمعدل دورتين في السباكة الصحية ، ومثلهم في الكهرباء ، بقرية عرابة أبوالدهب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة وزير القوي العاملة ( مهنتك مستقبلك ).
كما تم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لكافة الخريجين بناء  علي رغبتهم حتي يتمكنوا من إضافة المهن التي تدربوا عليها في أوراقهم الثبوتية وتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي.
وأشار مدير المديرية إلي أنه  تم خلال الدورات التدريبية عقد ندوات توعوية في  مجالات قانون العمل تتضمن حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  ، والتوعية بأهمية القضية السكانية ، ومواجهة العنف ضد المرأة  ، وريادة الأعمال لتحفيز الشباب علي الدخول في سوق العمل وعمل مشروعات خاصة بهم، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج ، وفرع المجلس  القومي للمرأة بسوهاج  ، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ، ومشروعك التابع للتنمية المحلية .
ولفت مدير المديرية  إلي أنه يجري حاليا عقد عدد ست  دورات تدريبية بمراكز  التدريب الثلاثة ووحدة التدريب المتنقلة  على مهن : صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة التبريد والتكييف،  والسباكة الصحية ، والخياطة والتفصيل.
 
 


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