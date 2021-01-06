ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الكمامات الطبية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام ( مالك مكتب لبيع المستلزمات الطبية – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بأحد المنازل كائن بإحدى قرى دائرة مركز شرطة الستاموني.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته داخل المصنع (عدد 400 ألف كمامة معدة للبيع، عدد 2 ماكينة لتصنيع الكمامات، عدد 65 بكرة رول تستخدم فى إنتاج الكمامات زنة الواحدة 15كيلو جرام، عدد 8850 كرتونة فارغة معدة لتعبئتها بالكمامات ).. وبمواجهة مالك المصنع إعترف بنشاطه غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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