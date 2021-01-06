تحرير 350 غرامة فورية للسائقين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة بشبرا الخيمة

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شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة برئاسة إيهاب مهدي نائب رئيس الحي على مواقف السيارات، والطرق، للتأكد من التزام المواطنيين بارتداء الكمامات، وأسفرت الحملة عن تحرير 350 غرامة فورية للسائقين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة.



في وقت سابق أعلنت محافظة القليوبية تحرير 1680 محضر مخالفة ارتداء كمامات على مدار الأايام الماضية، في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الإحترازية في الأماكن العامه والمواصلات ومخالفي غلق المحلات.