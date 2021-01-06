تحرير 350 غرامة فورية للسائقين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة بشبرا الخيمة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة برئاسة إيهاب مهدي نائب رئيس الحي على مواقف السيارات، والطرق، للتأكد من التزام المواطنيين بارتداء الكمامات، وأسفرت الحملة عن تحرير 350 غرامة فورية للسائقين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة.

في وقت سابق أعلنت محافظة القليوبية تحرير 1680 محضر مخالفة ارتداء كمامات على مدار الأايام الماضية، في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الإحترازية في الأماكن العامه والمواصلات ومخالفي غلق المحلات.

أخبار تهمك

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ ساعة

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد العرض الإماراتي.. الزمالك يبلغ "زيزو" بالقرار النهائي

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

باتشيكو يطلب رحيل نجم الزمالك ويحسم موقف أحداد النهائي

12:33 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى