ضبط هارب محكوم عليه فى 264 حكم قضائى متنوع بالإسكندرية

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وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا مفادها إختباء محكوم عليه هارب "مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية".. مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (264) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص".. بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 ألف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه.. بمنطقة المندرة قبلى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

