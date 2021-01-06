إلهام شاهين تكشف ل"الفجر الفني" خطتها الفنية الجديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



كشفت الفنانة إلهام شاهين عن خطتها الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث تعيش حالة من النشاط الفني بعد عرض فيلمها "حظر تجول" فى السينما.


وقالت إلهام شاهين ل"الفجر الفني"، استعد الآن لمسلسل "عش الدبابير" مع ياسمين رئيس ومحمود حميدة، وهو عمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

و أيضًا فيلم "أهل العيب"، مع منة شلبي ومحمد ممدوح، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين.


يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.

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