السياحة والآثار: ١٨٠ بازارًا تحصل على ترخيص الوزارة بالعمل

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قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار إن ١٨٠ بازارًا على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في البحر الأحمر حصلت على ترخيص الوزارة.



وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار حرص الوزارة ممثلة في قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية على التأكد من حصول البازارات التي تقوم ببيع المنتجات السياحية على ترخيص من الوزارة، حتى يتسنى متابعة أنشطتها والتأكد من جودة الخدمة والمنتج المقدم للسائحين.



وأشارت إلى أن هذه البازارات حصلت على التراخيص السياحية بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها وتقدمت للوزارة بطلبات للحصول على الترخيص نظراً لقيامهم ببيع منتجات سياحية حيث كانت تراخيصهم صادرة من المحافظة، لافته إلى أن عدد البازارات التي حصلت هذا العام على التراخيص السياحية يعتبر رقماً جيداً مقارنة بالسنوات السابقة ولاسيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقامت الوزارة بعدد من الحملات التوعوية للبازارات بالمحافظات المختلفة عن أهمية الترخيص السياحي ومميزاته، وتعريفهم بالتيسيرات التي تقدمها الوزارة للحصول على الترخيص.



كما قامت الوزارة بتبسيط هذه الاجراءات وجعلت التقدم بطلب الحصول على الترخيص السياحي واستيفاء كافة الأوراق من خلال مكاتبها السياحية بالمحافظات المختلفة، على أن يكون الحصول على الترخيص فقط من ديوان عام الوزارة بالقاهرة.



وفي سياق متصل، تستمر الوزارة في إيفاد لجان للمرور والتفتيش على البازارات السياحية على مستوى الجمهورية وفقاً لخطة مُعتمدة، للتأكد من مزاولتها النشاط السياحي ورصد المُخالفات وتقنين أوضاعهم حيث قامت هذه اللجان بالمرور والتفتيش على 50 بازار في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية، وقد تم رصد بعض المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.