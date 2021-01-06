بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 يناير 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:59 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 5 من يناير لعام 2021، وفي السطور التالية نقدم لكم تفاصيل البيان.

يسود البلاد طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وتشهد  البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: 
القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة
سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة
قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة
أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة
شبين الكوم  الصغرى 13 والعظمى 22 درجة
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22 درجة
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22 درجة
بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22 درجة
مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24 درجة
الأقصر الصغرى 11 والعظمى 28 درجة

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