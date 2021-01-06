صلاح عبد الله يطلب من جمهوره ومحبيه تشجيع ابنته على برنامجها الجديد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شجع الفنان صلاح عبد الله ابنته دنيا صلاح عبد الله، على برنامجها الجديد، وطلب أيضا من محبيه وجمهورها ذلك.


حيث نشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص ببرنامج ابنته دنيا صلاح عبد الله، وعلق قائلاً"شجعوا ابنتي دنيا صلاح عبد الله على برنامج الجديد حتة تانية".


يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا فى فيلم "صندوق الدنيا"، وهو بطولة: خالد الصاوى، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضى، وغيرهم.

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