التعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية إلى 4686 مليار جنيه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2019/2020، مقارنة بعام 2018/2019.

 

وكانت أهم المؤشرات ارتفاع ارصدة الودائع المصرفية لعام 2019 /2020 لتصل إلى 4686.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪، عن عام 2018 /2019 ، وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

 

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3253.1 مليار جنيه عام 2019 \2020 بنسبة زيادة 19.8٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيين بنسبة 95.8٪ من إجمالي ارصدة الودائع بالقطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على 69.4٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

 

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 74.4٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

 

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 511.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق حيث قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

 

وارتفعت ارصدة الائتمان المصرفي 2204.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 18.7٪ عن عام 2018 /2019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

 

وبلغت ارصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 919.3٪ مليار جنيه عام 2018 /2019 بنسبة زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلي 713.7 مليار جنيه بما يمثل 77.6٪ من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 41.7٪ من إجمالي ارصدة الائتمان المصرفي.

 

وبلغت ارصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 592.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪  عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 436.2 مليار جنيه بما يمثل 73.6٪ من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 26.9٪ من إجمالي ارصدة الائتمان المصرفي.

 

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 2482.8 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 53٪ من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي

وكل عام وسيادتكم بخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الودائع في القطاع المصرفي المصري الودائع

أخبار تهمك

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرد على حقيقة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعبيه الراحلين

منذ ساعة و 10 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعبئة والإحصاء": ارتفاع أرصدة مدخرات الأفراد بأوعية الإدخار المصرفية إلى 2942.3 مليار ج

"القطاع المصرفي الكويتي" يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات المصرفية العربية

نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار بسلطنة عمان بنسبة 6.5%

"الإحصاء": ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة 17.4%

"المركزي": ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بقيمة 11 مليار جنيه

"الإحصاء": ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية إلى 2715.1 مليار جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 م

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

09:23 م

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

عاجل.. إيقاف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

10:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى