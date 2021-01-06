التعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية إلى 4686 مليار جنيه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2019/2020، مقارنة بعام 2018/2019.

وكانت أهم المؤشرات ارتفاع ارصدة الودائع المصرفية لعام 2019 /2020 لتصل إلى 4686.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4٪، عن عام 2018 /2019 ، وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3253.1 مليار جنيه عام 2019 \2020 بنسبة زيادة 19.8٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيين بنسبة 95.8٪ من إجمالي ارصدة الودائع بالقطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على 69.4٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 74.4٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت ارصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 511.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5٪ عن العام السابق حيث قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3٪ من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

وارتفعت ارصدة الائتمان المصرفي 2204.1 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 18.7٪ عن عام 2018 /2019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

وبلغت ارصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 919.3٪ مليار جنيه عام 2018 /2019 بنسبة زيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلي 713.7 مليار جنيه بما يمثل 77.6٪ من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 41.7٪ من إجمالي ارصدة الائتمان المصرفي.

وبلغت ارصدة الائتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 592.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2٪ عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 436.2 مليار جنيه بما يمثل 73.6٪ من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 26.9٪ من إجمالي ارصدة الائتمان المصرفي.

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 2482.8 مليار جنيه عام 2019 /2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 53٪ من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي

وكل عام وسيادتكم بخير.