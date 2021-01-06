بعد إطلاقه.. خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

خطوات مدروسة، وتحركات سريعة تخطوها وزارة الصحة، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا.

١. أطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg

٢. يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمن هم فوق سن 18 سنة.

٣. ويتيح الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة التسجيل للقاح كورونا، حسب 3 تصنيفات، هي العاملين من الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وفئات أخرى.

٤. ويطلب الموقع من الراغب في التسجيل حزمة من البيانات منها الأسم ورقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني والمحافظة التي يسكن بها ورقم الهاتف الخاص بخدمة الوات ساب.

٥. يرسل الموقع رسالة متضمنة كود والمكان الخاص بكل شخص مقررًا استلام اللقاح منه على جرعتين بين كل جرعة والأخرى 21 يوما.  

٦. يتم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة إلى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.

٧. يستطيع الموقع الإلكتروني، تحمل تسجيل مليون شخص في ذات الوقت، وكذلك، تحميل بيانات الـ100 مليون مصري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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