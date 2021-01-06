نقيب التمريض عن صورة ممرضة الحسينية: "إحنا بشر"

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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن جميع ردود الفعل التي وصلتها عن صورة الممرضة التي تدعى آية بمستشفى الحسينية، أثناء انهيارها بسبب وفاة مرضى كورونا، كانت إيجابية ومتعاطفة معها إنسانيًا، مضيفةً: "هي عملت كده لأننا بشر وعندنا قدرة تحمل، وهناك 4 حالات توفوا رغم تقديم الرعاية لهم، فتغلبت عليها الناحية الإنسانية، كما أن الجهد يكون كبيرًا عندما يتوقف نَفَس وقلب المريض، إذ يقوم الممرضون بإجراء إنعاش قلب رئوي ومع تكرار هذه الحالات فإن المجهود يكون كبيرًا".



وتابعت "كوثر محمود" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى،: "الواحد لما يشوف حالة واحدة أعصابه بتتعب، لكننا اتعلمنا كفريق صحي الصمود لأن هذا الأمر جزء من عملنا، ومينفعش المريض يتعب او يتوفى ونقعد نعيط جنبه، لكن أحداث اليوم كله كانت مرهقة، وعمومًا كانت لحظة إنسانية مقدرتش آية تفصل فيها".



وحول جهود مجلس الشيوخ لدعم المرأة، قالت نقيب التمريض، إنها التقت برئيس المجلس أمس الثلاثاء، وفوجئت انه يعلم معلومات كثيرة عن التمريض ولديه خبرات كثيرة أيضًا: "لدينا قانونين مهمين جدًا للتمريض سيجرى تفعيلهما، الاول سيكون خاصًا بمزاولة مهنة التمريض إذ انتهينا منه منذ عام 2013، لكن عدم الاستقرار أدى إلى عدم صدوره حتى الآن، ووعدني رئيس المجلس بتفعيله".



وأشارت، إلى أن هذا القانون يحتوي على مادتين مهمتين للغاية، وهما الضبطية القضائية لدخلاء التمريض: "بعض المستشفيات الخاصة الصغيرة تشغل أشخاصا غير مؤهلين او مرخصين بدورات تدريبية على أنهم ممرضين، ويتعاملون مع المرضى ويقدمون العلاج للمرضى، والمشكلة أن هناك أكاديميات خاصة وسناتر لتدريب الحاصلين على دبلومات الزراعة والصناعة والتجارة ومنحهم شهادة إسعافات أولية وتجعلهم يعملون كمرضى، وهذا الأمر جريمة في حق المواطن المصري وانتحال شخصية".



وأوضحت: "أما المادة الثانية، فإننا في العادة ما نحصل على رخصة مزاولة المهنة مدى الحياة، وهذا الأمر لا يستقيم أبدًا، فيجب أن نوجد نظاما يجبر الجميع على تطوير أنفسهم وأن تطورهم المنشآت الصحية التي يعملون بها، وذلك لكي نواكب منظومة التأمين الصحي الشامل، وسنبدأ إعادة ترخيص مزاولة المهنة وسنبدأها بـ5 سنوات بدلًا من سنتين، حيث سيخضع الممرض لامتحانات ومقابلات ويحضر مؤتمرات حتى يطور نفسه".



ولفتت، إلى وجود قانون في النقابة جرى سنه في عام 1976، وحدثته النقابة، لكنه في حاجة إلى التفعيل وسيجرى تفعيله خلال الفترة المقبلة.

