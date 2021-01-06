الرعاية الصحية تعلن تفاصيل خطط التشخيص عن بُعد لمواجهة وباء كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل


كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة،عن تفاصيل خططها خلال العام الجارى، لتطبيق خدمات التشخيص والمناظرة الطبية عن بُعد بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والأقصر في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإتجاة نحو التحول الرقمى لتصبح الهيئة من المؤسسات الذكية في تقديم الخدمة تسهيلًا علي المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة.


وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تفعيل برامج التشخيص الطبي عن بُعد في 11منشأة صحية بنطاق محافظة بورسعيد وهو ما يساهم في مواجهة عدوى كورونا بين المترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية


وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية: مقررا أن يجرى تطبيق برامج التشخيص الطبي عن بُعد بـ 7 منشآت صحية بمحافظة الأقصر، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى التى من المقرر أن تنطلق فيها خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأضاف البيان، أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على التحول تدريجيًا من مرحلة الرقمنة والميكنة إلى التحول الرقمي الحقيقي والتفاعلي تسهيلًا علي المنتفع في الحصول علي الخدمة وهو ما سيكون له تأثيرًا مباشرًا علي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل كما ينعكس بدوره على آداء خدمة طبية متميزة وفقًا للمعايير العالمية، مع ضمان سرعة حصول المواطن على الخدمة بما يحقق رضاء المنتفعين عن المنظومة وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، حرص الهيئة وسعيها الدؤوب نحو التحول الرقمي لكافة خدماتها الطبية والعلاجية لتيسير خدمات التشخيص الطبي عن بُعد لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه من المقرر تفعيل خدمات الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لافتًاإلي أن خدمات الجيل الثاني تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة الـ "feedback machine"، فيما تدعم أيضًا نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وتدعم إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المترددين على المنشآت والعاملين بها.

وتابع: فيما يخص محافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم توفير خدمة التشخيص الطبي عن بُعد لخدمة مرضى العزل وذلك من خلال مستشفيي المبرة والحياة بورفؤاد، فضلًا عن إتاحة التشخيص عن بُعد بوحدات بور فؤاد ثاني والجرابعة، ومركزي الجوهرة وبحر البقر القديمة، والعيادات الخارجية بمستشفي النصر والسلام بورسعيد، إضافة إلى إتاحة الخدمة بأقسام الحضانات بمستشفى السلام والنساء والولادة بورسعيد.

يشار إلى أنه خلال العام الماضى تم استغلال التحول الرقمي في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وكذلك للمسجلين بالمنظومة الجديدة في محافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق البالطو، وبمشاركة الأطباء الاستشاريين والاخصائيين العاملين بالمنشآت الصحية للهيئة، وفي أهم التخصصات الطبية"الباطنة والأطفال والنساء والتغذية والنفسية والجلدية والقلب"، حيث يتم تقديم الاستشارة للمنتفعين عبر هذا التطبيق سواء عن طريق الرسائل النصية أو من خلال مكالمات الفيديو، ومن خلاله تم تقديم 8000 استشارة طبية عن بُعد في التخصصات الطبية السالف ذكرها.

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