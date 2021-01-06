مسجل خطر يشترك مع زوجته فى قتل زوج شقيقته لتعثره  فى سداد ديونه بكفر الشيخ 

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مسجل خطر وزوجته قتلا زوج شقيقته  لتعثره  فى سداد ديونه بكفر الشيخ. 

تلقى قسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ  بلاغا من ربة منزل "مقيمة بدائرة القسم"بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وذلك عقب عودتها من منزل والدتها وإختفاء بعض الأوراق الخاصة به "إيصالات أمانة".


 و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق المُبلغة "له معلومات جنائية" وزوجته- مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).


 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما.


وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا أنه نظرًا لكونهما مدينان للمجنى عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما فى سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والإستيلاء على الإيصالات.


 وأضاف المتهمان بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على (عدد من إيصالات الأمانة "من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها"- هاتفى محمول) تم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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