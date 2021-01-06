انهيار منجم للذهب في شرق روسيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:56 ص
انهيار منجم - أرشيفية
انهيار منجم - أرشيفية
وكالات

عثر رجال الإنقاذ في روسيا، على جثة أحد الشخصين اللذين بقيا تحت الأنقاض، بعد انهيار في منجم للذهب تابع لشركة "تريفوجنويه زاريفو"، ، في كامتشاتكا.

 

وقد أفادت شركة "تريفوجنويه زاريفو"، بأن البحث لا يزال مستمرا للعثور على العامل المفقود الثاني.

 

وكانت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أعلنت أنها تلقت إشارة بحدوث الانهيار في المنجم، في ظهيرة يوم 6 يناير بالتوقيت المحلي.

 

ووفقًا للبيانات الأولية، في البداية كان خمسة أشخاص تحت الأنقاض، وتمكن 3 منهم من الصعود بمفردهم إلى السطح. وشارك نحو 30 شخصا في عمليات البحث تحت الأنقاض.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، وقع الحادث في منجم لاستخراج الذهب في منطقة إليزوفسكي، على بعد 160 كم من مدينة بتروبافلسك - كامتشاتسكي.

 

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