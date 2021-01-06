بعد إصابتها بفيروس كورونا..زينة تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء للداعية عبلة الكحلاوي

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طلبت الفنانة زينة من جمهورها الدعاء بالشفاء للداعية عبلة الكحلاوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت زينة صورة للداعية عبلة الكحلاوي، وعلقت عليها قائلة: "أنا بحب الست دي، ادعوا ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يارب، الدعاء بظهر الغيب من أقوى الدعاء".



وفي سياق آخر، تُشارك زينة في فيلم "النهاردة يوم جميل" مع باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.



