بسبب الشبورة.. إصابة عاملين في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أصيب عاملان، اليوم الأربعاء، في انقلاب دراجة بخارية أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف بسبب الشبورة وقامت سيارة الاسعاف بنقلهما الى مستشفى قروى جزيرة المساعدة للعلاج.

وكان اللواء محمد مراد مدير الامن تلقى اخطارا من العميد اسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بانقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية قمن العروس بسبب السرعة والشبورة.

وتم نقل المصابان الى المستشفى وتبين ان المصابين هما كريم سيد حسين 27سنه عامل وبدر سيد حسين15 سنه عامل وتم تحرير محضر بالواقعة.

شبورة كثيفة

وكانت محافظة بني سويف، شهدت، اليوم الاربعاء، شبورة كثيفة، منذ الساعات الأولى، تسببت في إغلاق الطرق السريعة من قبل رجال المرور، منعا لوقوع حوادث نتيجة لعدم اتضاح الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين، كما اضطر قائدو المركبات إلى تخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية حيث وصل زمن الرحلة اضعاف معدلاتها في الأيام العادية.

وسادت حالة من البردوة، فيما رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، وسط متابعة غرفة عمليات المحافظة لحالة الطقس ورفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت محافظة بني سويف درجة الاستعدادا في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية للتعامل مع اي تداعيات قد تنجم عن سوء الحالة الجوية او وقوع حوادث نتيجة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرًا لتجمع مياه الأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تتسبب في تجمع المياه وإعاقة المرور.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المتضمنة مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث تتم بصفة مستمرة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

كما تابع جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

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