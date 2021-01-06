موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، على أرضية ملعب سان ماميس، معقل الأخير.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، عبر قناة bein Sport hd 3.

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