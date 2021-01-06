الكشف عن موعد عودة أجاي إلى في التدريبات الجماعية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب أجاي عن الأهلي منذ إصابته في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في أواخر شهر نوفمبر الماضي، بسبب إصابته في الوتر الوحشي.

وقال عبد الحفيظ إن جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد 10 أيام واللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن الموقف بالنسبة لجونيور أجاي في تحسن كبير واللاعب قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

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