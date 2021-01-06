شبورة كثيفة حتى هذا الموعد.. الأرصاد تكشف تفاصيل هذه الظاهرة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة ستستمر حتى الأحد المقبل، وتبدأ في الظهور من بعد منتصف الليل وتستمر حتى الثامنة صباحا، وعلى السائقين توخي الحذر.





وأعلن أن الشبورة المائية توجد في شمال البلاد والمدن الجديدة والطرق الرئيسية، خلال حديثه في برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة TeN.





وأوضح شاهين، أن الرؤية تنخفض حتى 100 متر، ويتم التواصل بشكل مستمر مع الإدارة العامة للمرور، للتحذير من الشبورة وضبط الطرق.





ووجه نصائح عدة للمواطنين بأن يتم تأخير مشاويرهم غير الضرورية، والتحرك وفق إرشادات الطرق في مثل تلك الأوقات، كالتحرك البطيء.





ولفت إلى أن درجات الحرارة ستقع بين الـ22 والـ23 درجة، وتصل إلى 26 درجة بشمال وجنوب الصعيد، وهو طقس شتوي دافئ في النهار، وبارد في فترات الليل.