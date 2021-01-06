تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستضيف فريق ميلان، نظيره يوفنتوس، اليوم الأربعاء 6 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين يوفنتوس وميلان في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام يوفنتوس، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كيير - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: كيسي - كرينيتش - كاستيخو - هاكان تشالهان أوغلو.
خط الهجوم: ريبيتش - رافائيل لياو.

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