موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره يوفنتوس، على أرضية ملعب سان سيرو.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام ميلان عبر قناة beIN SPORTS HD4.

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