وفد من كوريا الجنوبية يتوجه إلى إيران سعيا للإفراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:12 ص
سفينة - أرشيفية
سفينة - أرشيفية
وكالات

توجه وفد من كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إيران سعيًا للإفراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

 

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

 

 وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

 

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.

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وفد من كوريا الجنوبية ايران احتجاز سفينة

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